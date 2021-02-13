Снегопад вызвал пробки на федеральных трассах Подмосковья

Рекордный снегопад в Московской области стал причиной пробок на дорогах и федеральных трассах столичного региона. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

По состоянию на 09:00 движение затруднено на трассах М-2 «Крым» из Подольска в направлении Москвы, М-5 — в районе поселка Октябрьский. Пробки также образовались в Люберцах — на Лыткаринском шоссе, в Химках — на Ленинградском шоссе в Москву. Заторы наблюдаются и на основных съездах на МКАД, сообщили в ведомстве «Радио 1».

Автомобилистам ранее объяснили, как вести себя при рекордном снегопаде, если нет возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Водителям посоветовали положить в багажник незамерзайку, щетку со скребком, а также автомобильную лопату — на случай экстренных ситуаций на дороге.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до воскресенья. В подмосковном главке МВД ранее призвали водителей строго соблюдать ПДД и скоростной режим. Накануне движение на некоторых трассах в регионе ограничили для работы снегоуборочной техники.