Почти 70% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала снегопада

65% месячной нормы осадков выпало в Москве за весь период снегопада. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой столичное метеобюро. Уточняется, что за последнюю ночь в Москве выпало 15 миллиметров осадков, что составляет 40% месячной нормы. За все время снегопада выпало 24 миллиметра — это 65% нормы в месяц.

«Информация получена с главной метеостанции города на ВДНХ в 06:00 субботы», — рассказали в метеобюро.

Снегопад в Москве 12 февраля побил суточный рекорд осадков для этой даты, установленный в 1973 году. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Полвека назад в этот день в столице выпало семь миллиметров снега, 12 февраля 2021 года — не менее девяти миллиметров. Это четверть месячной нормы осадков, которая в феврале составляет 36 миллиметров.

Из-за снега Москва впервые в этом году встала в максимальных, 10-балльных пробках. Эвакуаторы вытащили около 70 автомобилей, застрявших в сугробах.

Из-за буксующих в снегу фур было перекрыто движение на Третьем транспортном кольце в районе Новорижской эстакады.