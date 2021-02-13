Субботние пробки в Москве оценили в девять баллов

Пробки, образовавшиеся в Москве из-за сильного снегопада, к полудню субботы по-прежнему оцениваются в девять баллов, что нетипично для выходных. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Субботние пробки в Москве, достигшие девяти баллов еще в 06:00, — явление крайне редкое. Обычно в выходные на столичных улицах свободно, но снегопад нарушил привычную картину. Мегаполис продолжает стоять в пробках уже вторые сутки. Ситуация не поменялась даже ночью — напротив, только осложнилась, в основном из-за грузовиков на МКАД, куда им можно въезжать только в вечернее и ночное время.

Семибалльные пробки на дорогах Москвы начались еще в пятницу утром. К 17:00 нагрузка на дорогах достигла максимальных 10 баллов. К 22:00 пробки показывали уже девять баллов и лишь немного ослабли ночью — от семи до восьми баллов.

Снегопад в Москве на этой неделе побил исторический рекорд: таких обильных осадков на 12 февраля не было за все время наблюдений с 1973 года.