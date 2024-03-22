22 марта 2024, 23:52
Пассажиров предупредили о необходимости приезжать в аэропорты и на вокзалы заранее
Минтранс попросил пассажиров заранее приезжать на вокзалы и в аэропорты
Всех, кто вечером 22 марта планировал какие-либо поездки, попросили заранее приезжать на вокзалы и аэропорты. Просьбу к пассажирам распространили в Минтрансе.
На объектах транспорта ввели максимальный — третий — уровень безопасности, уточнили в Telegram-канале ведомства.
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«На объектах транспорта продолжает действовать максимальный (третий) уровень безопасности», — указали в публикации.
Взаимодействие транспортных организаций с правоохранительными органами усилили. Пассажиров предупредили, что им нужно заранее приехать на вокзал или в аэропорт из-за предпринимаемых дополнительных мер.
«Просим <…> с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — подчеркнули в Минтрансе.
Перед концертом в Crocus City Hall вечером 22 марта произошла стрельба и начался пожар. По данным ФСБ, предварительно, погибли 40 человек, пострадали более 100. В СК уже возбудили уголовное дело о теракте.
Минтранс РФ
Стрельба в Crocus City Hall
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