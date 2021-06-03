Новый лоукостер задумали создать в России

В России могут создать новый лоукостер, который будет выполнять рейсы в средней полосе. Об этом в ходе выступления на ПМЭФ рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев, сообщило РИА «Новости».

Сейчас в России только один лоукостер — это «Победа», входящий в группу «Аэрофлота». Модель этого перевозчика Савельев назвал перспективной.

«Все мировые тренды показывают на развитие лоукост-перевозок. Мы будем пытаться создать в средней полосе еще один лоукостер, который поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки», — заявил министр транспорта, выступая на сессии «Транспортный каркас экономики».

Ранее стало известно, что с 1 июля лоукостер «Победа» возобновит полеты из Москвы в итальянские города Римина и Пиза. Рейсы будут выполняться каждое воскресенье из аэропорта Внуково.

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa накануне отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурге во Франкфурт-на-Майне и обратно. В пресс-службе перевозчика заявили, что это разовый случай. В Lufthansа между тем продлили запрет на полеты в Белоруссию до 20 июня.