Lufthansa продлила авиабойкот Белоруссии до 20 июня

Немецкая авиакомпания Lufthansa продлила приостановку рейсов из Франкфурта-на-Майне в Минск и обратно до 20 июня. Об этом со ссылкой на пресс-службу перевозчика сообщило РИА «Новости».

Авиакомпания приняла решение приостановить полеты в воздушном пространстве Белоруссии до 20 июня включительно. Это решение было принято в связи с текущей ситуацией и для обеспечения стабильности полетов.

Изначально Lufthansa объявляла о приостановке полетов в небе над Белоруссией до 3 июня.

Многие европейские страны приостановили полеты в Белоруссию после принудительной посадки в Минске самолета Rayanair, который 23 мая выполнял рейс Афины — Вильнюс. Воздушное судно посадили в аэропорту белорусской столицы из-за угрозы взрыва на борту, которая впоследствии не подтвердилась. На борту самолета находились бывший главред запрещенного в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Они были задержаны.

Lufthansa ранее также отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно.