«Победа» возобновит полеты в Италию с 1 июля

Лоукостер «Победа» с 1 июля возобновит полеты из Москвы в Римини и Пизу после приостановки во время пандемии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение перевозчика.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям, из столичного аэропорта Внуково.

Италия закрыла границы для туристов в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Посол европейской страны в Москве Паскуале Терраччано в конце апреля не исключил, что летом российские туристы смогут приехать с визитом.

«Я подтверждаю, что такая возможность есть. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом», — заявил дипломат. При этом назвать конкретные сроки посол затруднился.

В начале мая посольство Италии в Москве начало обновлять шенгенские визы, срок которых истек в период с 1 января 2020 года. Но право на въезд документ не дает. Страны Евросоюза могут посещать туристы, привитые одобренными в ЕС вакцинами. Российских препаратов в этом списке нет.