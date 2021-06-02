Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт

Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно. Представитель авиакомпании заявил, что это разовый случай.

«2 июня отменены рейсы Петербург-Франкфурт-Петербург и Москва-Франкфурт-Москва, это разовый случай», — заявил представитель перевозчика РИА «Новости».

Причиной отмены рейсов стало, по словам представителя, «неполучение разрешения от воздушных ведомств». При этом он не уточнил, какая страна не выдала разрешение — Россия или Германия.

Ранее российские власти дали авиакомпаниям Lufthansa Group, Air France и Austrian Airlines разрешили полеты в Москву и Санкт-Петербург в обход Белоруссии.

Некоторые страны Евросоюза и крупнейшие авиаперевозчики Европы наложили на Белоруссию санкции из-за происшествия с самолетом ирландской компании Ryanair, который 23 мая экстренно посадили в Минске после сообщения о бомбе. На борту находился бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого в республике обвиняют в уголовных преступлениях. После посадки Романа и его девушку арестовали. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обоих задержанных будут судить в Минске.