Москвичей будут стричь на одной из самых загруженных станций метро

Обычные человеческие парикмахерские в Москве уже давно вытеснили новомодные барбершопы с заоблачными ценами. Теперь один из них появится в столичном метро, хоть и ненадолго. Его подземка решила открыть в честь 23 Февраля.

Если в прошлом году мужчинам на 23 Февраля в метро раздавали носки, то в этом они смогут сделать стрижку и укладку. Правда за два часа работы, с 12:00 до 14:00, феи мужских бород вряд ли смогут поколдовать над большим количеством пассажиров. Зато места такой мобильный барбершоп займет достаточно, с учетом того, что его поставят на «Курской». Эта станция всегда переполнена людьми.

Кроме стрижки, мужчин будут радовать галстуками с символикой метро, пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена. Эти аксессуары будут раздавать 23 февраля на стойках «Живое общение» в вестибюлях станций «Курская», «Пушкинская» и «Площадь Революции». Получить галстук пассажиры смогут начиная с 12:00. В кассах будут продавать билеты «Единый» и карты «Тройка» с тематическим дизайном. Их выпустили специально к празднику.

Как отметила замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, столичная подземка давно стала культурным пространством со своими традициями.

«Одна из таких традиций — это устраивать праздник нашим пассажирам, которые могут не только быстро добраться на метро до точки назначения, но и получить от метрополитена приятный подарок по пути», — отметила она.

Если вы все же не хотите вести своего мужчину в метро за галстуком, то вот вам топ-5 мест, где можно здорово провести 23 Февраля.