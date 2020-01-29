«Тройку» со «Стрелкой» объединят на МЦД. Ездить между Москвой и Подмосковьем станет еще удобнее

Открытие Московских центральных диаметров стало прорывом года в Подмосковье. Но поездки по МЦД, по мнению властей области, должны быть еще более доступны и удобны. Для этого объединят карты «Тройка» и «Стрелка».

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения напомнил, что наземным метро сейчас пользуются жители Красногорска, Подольска, Одинцова и Лобни. МЦД открывали вместе правительства столицы и Подмосковья.

На МЦД действует единая с Москвой транспортная система. Но карта оплаты тоже должна стать такой на МЦД, в метро и электричках. Об этом часто просят жители Подмосковья.

Областные власти планируют объединить две платежные системы. Тогда людям не придется покупать для поездок в столицу и «Тройку», и «Стрелку». Функции проездного должны выполнять социальные карты и карты студента. По ним нужно позволить проход через турникет без дополнительного обращения в кассу.

«Мы договорились с мэром Москвы, что объединяем платежные системы. Будет единый документ. Это очень чувствительно, потому что в этих картах [можно] запутаться. Большое требование было у жителей выпустить единую карту. Социальная карта и карта студента также должны выполнять функцию проездного билета и давать возможность прохода через турникет без дополнительного обращения в кассу», — сказал губернатор.

Воробьев сообщил, что в 2022 году откроется МЦД-3. Спустя два года — в 2024-м — заработает и МЦД-4. Пассажирами новых диаметров станут жители и гости Химок, Люберец, Раменского, Апрелевки, Реутова и Балашихи.

«Конечно, мы хотели бы запустить диаметры раньше. Но там идет большая работа по прокладке дополнительных путей, потому что без них такую высокую интенсивность движения обеспечить невозможно», — объяснил губернатор.

Общественным транспортом, отметил глава региона, каждый день пользуется больше половины населения Московской области. Власти должны обеспечить комфорт и безопасность. Сейчас на территории Подмосковья расположено 19 станций МЦД. К ним должны вести чистые и освещенные тротуары, а рядом — располагаться удобные парковки.