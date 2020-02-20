Онлайн-магазины назвали самые популярные покупки перед 23 Февраля

Чтобы порадовать своих мужчин подарком к 23 Февраля теперь необязательно выходить из дома. В интернете можно купить что угодно. При всем многообразии выбора альтернативы носкам нет. Их чаще всего заказывают в Сети.

«Лидером по покупкам стали носки — самый практичный подарок. В феврале россияне приобрели на Wildberries около 150 тысяч штук», — рассказали ТАСС в компании Wildberries. Похожая ситуация с носками сложилась на торговой площадке Ozon. Продажи носков в этом интернет-магазине выросли на 317% по сравнению со средним показателем за год.

Не обошел стороной носочный предпраздничный бум и маркетплейс «Беру». Здесь отметили троекратный рост спроса на носки. Ретейлеры рассказали, что не носками едиными. К празднику активно покупают рубашки, аксессуары для бритья (помимо пресловутых гелей, женщины стали чаще дарить мужчинам электрические триммеры). Подскочили продажи видеоигр, визитниц, кошельков и галстуков.

Ранее стало известно, на сколько женщины готовы раскошелиться, чтобы купить подарки мужчинам к 23 Февраля. Оказалось, что большая часть респондентов не собирается расставаться с суммой более тысячи рублей.