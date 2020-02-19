Катание на танке, банька и рыбалка. Топ-5 идей для мужских выходных в Подмосковье на 23 февраля

Совсем скоро наступит 23 февраля — День защитника Отечества. В свой праздник мужчины, наконец, получат традиционные (и не очень долгожданные) подарки: носочки, гели для душа и шампуни. Но лучший презент — возможность провести день в кругу людей, разделяющих твои интересы. Вот топ-5 мест, где можно по-мужски отметить праздник в Подмосковье.

В России главным праздником всех мужчин считается 23 февраля. Изначально дата была приурочена к 1918 году, когда Красная гвардия одержала свои первые победы под Псковом и Нарвой над отрядами кайзеровской Германии. Эти события стали «днем рождения Красной армии».

Название праздника, когда чествовали настоящих воинов страны, несколько раз менялось, но в итоге осталось одно: День защитника Отечества. Со временем с 23 февраля поздравляли не только мужчин, которые служили в армии или силовых структурах, а вообще всех россиян. Вы могли не знать, а женщин тоже поздравляют с праздником, но только ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих.

23 февраля в 2020 году выпало на воскресенье. Это значит, что мы получим дополнительный выходной 24 февраля — в понедельник. В этот же день начинается Масленица — проводы зимы и встреча долгожданной весны.

Так как 23 февраля — мужской праздник, то и досуг должен быть соответствующий. Для этого Подмосковье заготовило массу развлечений. Выбрать можно что угодно — от рыбалки до катания на танке (да, и такое тоже бывает).

Где порыбачить?

В Московской области огромное количество водоемов, а значит, и рыболовных клубов. Стоит лишь посмотреть в свой кошелек, оценить бюджет, а потом ехать в подходящее место. Примерная цена на несколько часов составляет от тысячи рублей. Рыбалка — хороший повод встать пораньше 23 февраля и заняться делом.

— «Золотой сазан» (29 километр Новорижского шоссе, 41-й километр Симферопольского шоссе, 47-й километр Калужского шоссе);

— КРХ «Белая Дача» (Котельники, 1-й Покровский проезд, напротив торгового центра «Мега»);

— «Карпов пруд» (Серпуховский район, деревня Арнеево, Карпов Пруд);

— «Остров» (Каширское шоссе, 12-й километр от МКАД);

— Zubovo Village Club (деревня Зубово, 127-й километр Новорижского шоссе);

— «Сорочаны» (Дмитровский район, деревня Курово);

— «Акватория» (Коломенский район, село Шеметово, Коломна-1);

— «Интересное место» (Рузский район, деревня Волынщино);

— «Три пескаря» (городской округ Солнечногорск, деревня Лыткино). Телефон: 8-903-799-31-41.

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Где пострелять?

Рыбалка — это здорово, но если вас привлекают более активные занятия, то стрельба 23 февраля — еще один хороший мужской вариант досуга. Тем более что в Подмосковье много тиров, предлагающих широкий выбор оружия, а некоторые даже устраивают игры. Все с учетом высоких стандартов безопасности, конечно.

— Тир «Альфа» (Солнечногорский район, деревня Елино, владение 12);

— Спортивно-охотничий комплекс «Бисерово-Спортинг» (Старая Купавна, Бисеровское шоссе, дом 14);

— Стрелковый клуб «Вымпел-Патриот» (Реутов, улица Победы, дом 31А). Телефон: 8-929-907-77-77;

— Спортивно-стрелковый комплекс «Калибр» (Мытищи, улица Новослободская, владение 1, строение 1);

— Спортинг Клуб Москва (31-й километр Минского шоссе);

— Спортинг Клуб Подольск (Троицкий административный округ, деревня Коротыгино);

— Стрелковый клуб «Снайпер» (город Сергиев Посад, улица Фестивальная, 10а);

— Французский стрелковый клуб (город Мытищи, улица Силикатная, 41, корпус 3);

— Спортивный Комплекс Стрелковый ЦСКА (Наро-Фоминский район, поселок Калининец) Телефон: 8-926-277-31-69;

— Стрельбище «Лисья нора» (Дмитровский район, село Игнатово, владение 404).

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Покататься на танке, мотоцикле, снегоходе

Всегда хотелось покататься на мотоцикле для кросса, рассекать по сугробам на снегоходе и даже стрелять по зданиям из танка? Да, в Подмосковье есть места, которые помогут воплотить отложенные в долгий ящик мечты в жизнь. Тем более что 23 февраля многие организации делают скидки.

— Танк Маршрут (Можайский район, 108 километр Минского шоссе, поворот на деревню Лыткино, возле СНТ «Цветочная Поляна»);

— Гарнизон А (Павлово-Посадский район, деревня Кузнецы);

— Школа мотокросса ZRT (Солнечногорский район, деревня Рузино);

— Мотоклуб «Галлакс» (Мытищи, деревня Бородино);

— Мотопарк «Вельяминово» (Истринский район, деревня Вельяминово);

— Прокат снегоходов «Снегоходия» (Истринский район, поселок Березки);

— Спортивно-туристский клуб «Вездеходия» (Солнечногорский район, дачный поселок Поварово, микрорайон Локомотивный, дом 7, квартира 29);

— Прокат снегоходов Katayu4×4 (76-й километр Киевского шоссе, деревня Елагино);

— «Квадро Экстрим» (городской округ Красногорск, поселок Отрадное, улица Пятницкая);

— АТV-Land (Серпуховской район, деревня Енино).

Попариться в бане

После всех вышеперечисленных активных развлечений пора и расслабиться. Для этого в области есть огромное количество бань с приемлемыми ценами, приятной атмосферой и, самое главное, возможностью «очиститься» и кайфануть. Не проводить ведь все 23 февраля, занимаясь активными видами спорта.

— Бани Алексеева (Подольск, улица Генерала Смирнова, дом 1, корпус 1);

— Запрудненские бани (Запрудня, переулок Мира, дом 9а);

— Бани КСК «Отрада» (Красногорский район, Пятницкое шоссе, 1,5 километра от Митина);

— «Тридевятое царство» (Егорьевский район, деревня Рыжево, 92а);

— Artiland (Балашиха, Новское шоссе, 10);

— «Береста» (Мытищи, улица Клары Цеткин, дом 1А);

— «Изумрудный лес» (Клинский район, владение «Изумрудный лес»);

— «Айвенго» (городской округ Подольск, 41-й километр Симферопольского шоссе, 18 километров от МКАД);

— «Гуси-Лебеди» (город Ногинск, улица Санаторная, дом 7);

— «Раменские бани» (Раменское, улица Чугунова, дом 4). Телефон: 8 (49-64) 64-35-66.

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Сходить в музей

Мальчишки с самого детства привыкли к машинкам и играм в войнушку. Подмосковные музеи, конечно, подобных игр не предложат, но позволят посмотреть на автомобили и технику разных времен и размеров. Большую часть экспозиции можно потрогать и, если повезет (все-таки 23 февраля — особый праздник), детям разрешат почувствовать себя водителями раритетной военной техники и автомобилей.

— Музей техники Вадима Задорожного (Красногорский район, поселок Архангельское, 4-й километр Ильинского шоссе, строение 9);

— Музей войск противовоздушной обороны (Балашиха, улица Ленина, дом 6);

— Музей ЦУП (город Королев, улица Пионерская, дом 4);

— Центральный музей ВВС РФ (Щелковский район, поселок Монино);

— Музейный комплекс история танка Т-34 (городской округ Мытищи, деревня Шолохово, дом 89А);

— Военный музей под открытым небом (Химки);

— Музей отечественной военной истории (Истринский район, деревня Падиково, улица Конная, дом 40);

— Ленино-Снегиревский военно-исторический музей (Истринский район, 41-й километр Волоколамского шоссе, деревня Ленино, дом 97);

— Парк «Патриот» (63-й километр Минского шоссе, поселок Кубинка 1).