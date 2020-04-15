Полиция попросила москвичей хорошо подумать, прежде чем спускаться в метро

Контроль в московском метро начал действовать с 15 апреля. Люди, спустившиеся в подземку, должны показать полиции свои цифровые пропуска. «В связи с этим возможны затруднения прохода граждан», — заявили в ведомстве.

МВД попросило столичных жителей заранее планировать свои поездки. Если же человек все-таки попал в очередь, то нужно сохранять социальную дистанцию.

По возможности заранее планируйте время своей поездки, в случае скопления граждан соблюдайте установленную дистанцию. Без крайней необходимости не покидайте свое жилище МВД Москвы.

«Просим вас с пониманием относиться к сложившимся обстоятельствам. Берегите себя и своих близких!» — заявили в полиции.

Ранее в Сети появились фото и видео из московского метро. Люди показали, что на входе некоторых станций образовались очереди, и возмутились тому, что невозможно соблюдать дистанцию.

Также с 15 апреля ГИБДД начала проверять водителей, въезжающих в Москву. У них при себе должен быть пропуск. Если его нет, то автомобилистам выписывают штраф и разворачивают. Однако в Мосгордуме подчеркнули, что машины не будут отправлять на штрафстоянку.