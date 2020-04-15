Машины в Москве не будут эвакуировать из-за отсутствия пропусков
Позже водители должны будут оплатить штрафы, сообщил «Интерфакс». Это касается тех людей, которые не заражены и не находятся на карантине.
Щитов отметил, что полиция может отправить машину на штрафстоянку, если на то имеются веские причины. В частности, они касаются технических проблем с автомобилем или случая, когда водитель не может продолжить движение.
«Например, он находится в состоянии алкогольного опьянения либо управляет транспортным средством, будучи лишенным водительских прав», — объяснил депутат.
Если пациенты с подозрением на коронавирус или подтвержденным СОVID-19 выехали в город, то их автомобиль отвезут на штрафстоянку, а сами они окажутся в стационаре, подчеркнул представитель Мосгордумы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что все машины без спецпропусков в столице будут отправлять на штрафстоянку.
Сотрудники ГИБДД с 15 апреля начали проверять машины, въезжающие в Москву. У водителей должен быть цифровой пропуск. Это одна из мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. По последним данным, в России зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом.