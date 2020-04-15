Машины в Москве не будут эвакуировать из-за отсутствия пропусков

Информация о том, что все автомобили без спецпропусков будут отправлять на штрафстоянку, не подтвердилась. По словам депутата Мосгордумы Кирилла Щитова, полиция будет составлять протоколы.

Позже водители должны будут оплатить штрафы, сообщил «Интерфакс». Это касается тех людей, которые не заражены и не находятся на карантине.

Щитов отметил, что полиция может отправить машину на штрафстоянку, если на то имеются веские причины. В частности, они касаются технических проблем с автомобилем или случая, когда водитель не может продолжить движение.

«Например, он находится в состоянии алкогольного опьянения либо управляет транспортным средством, будучи лишенным водительских прав», — объяснил депутат.

Если пациенты с подозрением на коронавирус или подтвержденным СОVID-19 выехали в город, то их автомобиль отвезут на штрафстоянку, а сами они окажутся в стационаре, подчеркнул представитель Мосгордумы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что все машины без спецпропусков в столице будут отправлять на штрафстоянку.

Сотрудники ГИБДД с 15 апреля начали проверять машины, въезжающие в Москву. У водителей должен быть цифровой пропуск. Это одна из мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. По последним данным, в России зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом.