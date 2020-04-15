Очереди из людей образовались в метро Москвы во время проверки пропусков. Кадры с места

Пропускная система заработала в Москве. Утром на некоторых станциях столичного метрополитена образовались заторы из-за проверки QR-кодов. В соцсетях люди рассказали, как это происходит.

У некоторых станций очереди начинаются еще на улице, перед входом в метро.

Источник фото: Twitter

«Перед турникетом стоит сотрудник, проверяет пропуска, собралась большая очередь. Процедура медленная, в метро сеть плохо ловит», — написал пользователь под ником @ordiсуn.

Другой пользователь, @AlexeyKoval, рассказал о происходящем на станции «Академическая».

«Пропускная способность — четыре человека в минуту. Почему не random check? У всех ведь есть пропуска!!!» — заявил он.

Женщина под ником @nnk2204 заметила, что в очереди не все стоят в масках. Она высказала обеспокоенность, что отсутствие средств защиты и несоблюдение достаточной дистанции могут привести к новым заражениям коронавирусом.

Однако некоторые люди не теряют оптимизма.

Московские власти объявили о вводе системы спецпропусков с 15 апреля из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в столице. Эти пропуска нужны для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Также со среды ГИБДД начала проверять всех водителей, въезжающих в Москву. Такая же мера действует и на территории Подмосковья.