Наличие пропусков начали проверять у водителей на въезде в Москву

В Москве и области начали действовать электронные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте. На въезде в город наличие разрешающих документов проверяют сотрудники ГИБДД.

Представитель ведомства сообщил корреспонденту РИА «Новости», что пока сотрудники не выявили нарушителей. Еще ни на одного водителя протокола не составили.

Сейчас на шоссе собралось много машин, а со стороны области образовалась большая пробка. Во время проверки сотрудники ГИБДД подносят смартфон к номеру автомобиля. На экране высвечивается информация, выдавался ли пропуск на машину. Если пропуск есть, то смотрят паспорт и права, чтобы сверить все данные. Пассажиров такси также проверяют на наличие специального пропуска.

Кроме специалистов ведомства, на дорогах работают кинологи с собаками, которые также проверяют въезжающие в город автомобили.

Перед введением пропусков московская полиция предупреждала жителей о возможном затруднении движения. Чтобы не застрять по дороге, стоит заранее выходить из дома или вовсе не выходить на улицу без крайней необходимости.

Пропускной режим действует в Москве и Подмосковье начиная с 15 апреля. Электронный документ необходим для поездок на личном и общественном транспорте. Жители города могут получить пропуск на портале nedoma.mos.ru, а жители области, скачав приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». Подробную инструкцию можно прочитать в материале «360».