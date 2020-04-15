Наличие пропусков начали проверять у водителей на въезде в Москву
Представитель ведомства сообщил корреспонденту РИА «Новости», что пока сотрудники не выявили нарушителей. Еще ни на одного водителя протокола не составили.
Сейчас на шоссе собралось много машин, а со стороны области образовалась большая пробка. Во время проверки сотрудники ГИБДД подносят смартфон к номеру автомобиля. На экране высвечивается информация, выдавался ли пропуск на машину. Если пропуск есть, то смотрят паспорт и права, чтобы сверить все данные. Пассажиров такси также проверяют на наличие специального пропуска.
Кроме специалистов ведомства, на дорогах работают кинологи с собаками, которые также проверяют въезжающие в город автомобили.
Перед введением пропусков московская полиция предупреждала жителей о возможном затруднении движения. Чтобы не застрять по дороге, стоит заранее выходить из дома или вовсе не выходить на улицу без крайней необходимости.
Пропускной режим действует в Москве и Подмосковье начиная с 15 апреля. Электронный документ необходим для поездок на личном и общественном транспорте. Жители города могут получить пропуск на портале nedoma.mos.ru, а жители области, скачав приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». Подробную инструкцию можно прочитать в материале «360».