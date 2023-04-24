Транспорт 24 апреля 2023, 08:46 Морской пассажирский транспорт Севастополя возобновил работу после атаки беспилотников Севдортранс: в Севастопольской бухте возобновили работу морского пассажирского транспорта Unsplash

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Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновили. Катера и паром курсируют в прежнем режиме, объявила в своем Telegram-канале дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Работа морского пассажирского транспорта возобновлена в штатном режиме», — сообщили в организации.

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Пассажиры снова могут проехать на катерах от Графской пристани на станцию «Северная» и в Троицкую бухту, из Артиллерийской бухты в микрорайон Радиогорка, на пароме — из Артиллерийской бухты на станцию «Северная».

Атака надводных беспилотников произошла 24 апреля. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил около четырех часов утра, что Черноморский флот отразил нападение, а все городские службы привели в состояние готовности. Один дрон взорвался, другой уничтожили. Ни один из объектов инфраструктуры города не пострадал.

Утром 24 апреля Telegram-канал Shot сообщил об обнаружении рухнувшего дрона-камикадзе со взрывчаткой в лесу на территории Богородского округа Подмосковья. По данным канала, аппарат UJ-22 Airborn упал из-за нехватки топлива.