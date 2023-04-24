Происшествия 24 апреля 2023, 08:17 Дрон-камикадзе со взрывчаткой рухнул в лесу в Подмосковье — Shot Shot: начиненный взрывчаткой беспилотник упал в Подмосковье РИА «Новости»

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Жительница Подмосковья обнаружила в лесу рядом с домом разбившийся украинский беспилотник UJ-22 Airborn, начиненный 17 килограммами взрывчатки, сообщил Telegram-канал Shot. Официально эти данные пока не подтвердили.

По данным Telegram-канала, женщина нашла обломки рядом с садовым некоммерческим товариществом «Заря» в Богородском округе, после этого она обратилась в полицию.

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Источник Shot уточнил, что рухнувший дрон находился примерно в 300 метрах от дома женщины. По его словам, речь идет о БПЛА UJ-22 Airborn украинского производства. Дрон был начинен 30 брикетами с пластичным взрывчатым веществом С-4.

Он упал из-за опустевшего топливного бака, добавил собеседник Shot. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил в своем Telegram-канале о крушении беспилотника в Богородском и заявил, что к нему причастна Украина.

Максимальная дальность полета UJ-22 Airborn составляет 800 километров, скорость — около 130-140 километров в час. Такой же дрон-камикадзе из-за нехватки топлива разбился 28 февраля недалеко от газокомпрессорной станции под Коломной. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что никто не пострадал, а вероятной целью удара мог стать объект гражданской инфраструктуры.