Происшествия 24 апреля 2023, 04:18 Черноморский флот ответил на атаку надводных беспилотников в Севастополе РИА «Новости»

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Черноморский флот приступил к отражению атаки надводных беспилотников в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», — написал он.

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Других подробностей глава Севастополя не привел.

Город представляет собой главную базу Черноморского флота. Украинские войска периодически пытаются атаковать город с помощью дронов, но системы противовоздушной обороны их успешно уничтожают.

Ранее жители Севастополя услышали громкие звуки в центре города. Тогда Развожаев объяснил, что в Севастопольской бухте проходили учения флота. Перед этим проводилась профилактическая работа по противоподводно-диверсионному обеспечению. Горожане также сообщали о громких пугающих звуках.