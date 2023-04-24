Происшествия 24 апреля 2023, 04:53 Атаковавший Севастополь надводный беспилотник уничтожили Губернатор Севастополя Развожаев: атаковавший город надводный беспилотник уничтожили РИА «Новости»

Читать 360tv в

Надводный беспилотник уничтожили во время его атаки на Севастополь. Второй дрон взорвался сам, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Один дрон надводный уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение — прим. ред.), второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», — написал он.

Реклама

Как уточнил Развожаев, попытку атаки зафиксировали в 03:30 в понедельник, 24 апреля. Сейчас, по словам главы города, в Севастополе тихо. При этом все службы и силы привели в состояние боевой готовности.

Ранее губернатор сообщил, что в Севастополе не будут в этом году проводить традиционный военный парад на 9 Мая. Решение об этом приняли военные на уровне Минобороны. Также парадов на праздник не будет в Крыму и Курской области.