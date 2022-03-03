Mercedes-Benz приостановит поставки машин в Россию

Компания Mercedes-Benz приостановит производство и поставки автомобилей на российский рынок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя производителя.

«Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию, а также локальное производство до дальнейшего уведомления», — заявила немецкая компания.

Не состоится в этом году и неделя моды Mercedes Benz Fashion Week Russia. Мероприятие должно было пройти с 16 по 20 марта в Москве.

Ранее о прекращении поставки автомобилей и мотоциклов в Россию объявила японская компания Honda. Также приостановить поставку запчастей на свой завод в России решила Mazda. Свои действия производители объяснили обострением ситуации на Украине и введением антироссийских санкций.

По словам заместителя гендиректора по продажам новых машин дилера «Авилон» Алексея Старикова, в марте цены на новые машины на российском рынке могут подняться более чем на 20%. Стоимость автомобилей могут пересчитать из-за роста курса валют. При этом пока официальной информации о подорожании машин не было.