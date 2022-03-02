Россиян предупредили о возможном росте цен на новые автомобили более чем на 20%

Цены на новые автомобили на российском рынке в марте могут взлететь более чем на 20%. Об этом предупредил заместитель гендиректора по продажам новых машин дилера «Авилон» Алексей Стариков.

По словам специалиста, розничные цены на автомобили, скорее всего, пересчитают из-за изменения курса валют, написало РИА «Новости».

«Прогнозируемый рост стоимости автомобилей составит более 20%», — сказал Стариков.

Он также обратил внимание, что официальной информации о том, что прайс-листы на машины изменятся, пока не поступало.

«АвтоВАЗ» с 1 марта уже повысил цены на автомобили на 16%. Минимальная стоимость Lada Granta составила 685 тысяч рублей, цена на Niva Legend сейчас составляет порядка 777 тысяч. Желающие приобрести Lada Vesta должны будут заплатить 1,033 миллиона, а за Lada Xray — 1,010 миллиона. Niva Travel сейчас стоит 1,004 миллиона, а Largus универсал — 1,077 миллиона. Это уже второе повышение цен «АвтоВАЗа» в этом году.