Honda и Mazda перестанут поставлять в Россию автомобили, мотоциклы и комплектующие
Японская компания Honda прекратит экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию, а Mazda приостановит экспорт запчастей на свой завод в РФ. Об этом сообщило агентство Nikkei.
Это решения автокомпании приняли из-за обострения ситуации на Украине и введенных против России санкций.
При этом еще один японский автоконцерн — Nissan — уже сократил производство в России из-за перебоев с поставками деталей. Однако компания намерена продолжить выпуск и продажи своих автомобилей в РФ.
Ранее компания Ford, которая является одним из крупнейших американских автопроизводителей, приостановила свою деятельность в России. Такое решение было принято с учетом сложившейся геополитической ситуации.
Кроме того, немецкая компания BMW решила приостановить производство автомобилей на предприятии «Автотор» в Калининграде. Также прекращаются поставки машин на российский рынок.
Также официальное представительство автоконцерна Jaguar Land Rover в РФ проинформировало своих дилеров о приостановке отгрузки машин.