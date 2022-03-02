Honda и Mazda перестанут поставлять в Россию автомобили, мотоциклы и комплектующие

Японская компания Honda прекратит экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию, а Mazda приостановит экспорт запчастей на свой завод в РФ. Об этом сообщило агентство Nikkei.

Это решения автокомпании приняли из-за обострения ситуации на Украине и введенных против России санкций.

При этом еще один японский автоконцерн — Nissan — уже сократил производство в России из-за перебоев с поставками деталей. Однако компания намерена продолжить выпуск и продажи своих автомобилей в РФ.

Ранее компания Ford, которая является одним из крупнейших американских автопроизводителей, приостановила свою деятельность в России. Такое решение было принято с учетом сложившейся геополитической ситуации.

Кроме того, немецкая компания BMW решила приостановить производство автомобилей на предприятии «Автотор» в Калининграде. Также прекращаются поставки машин на российский рынок.

Также официальное представительство автоконцерна Jaguar Land Rover в РФ проинформировало своих дилеров о приостановке отгрузки машин.