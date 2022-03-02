Неделю моды Mercedes Benz Fashion Week Russia отменили
Организаторы объявили об отмене недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia
Неделю моды Mercedes Benz Fashion Week Russia отменили. Она должна была пройти с 16 по 20 марта в Москве. Объявление об этом появилось на официальном сайте мероприятия.
«16–20 марта 2022 мероприятие проходить не будет. Пожалуйста, следите за обновлениями», — говорится в сообщении.
По словам организаторов, решение об отмене было очевидным в свете ситуации в мире, на которую они реагируют соответствующим образом.
Осенью минувшего года участниками Mercedes-Benz Fashion Week Russia стали более 70 дизайнеров. В этом году ожидалось, что на неделю моды приедет много иностранных гостей на фоне ослабления коронавирусных ограничений в Европе, написала «Газета.ru».
Mercedes Benz Fashion Week Russia являлось главным мероприятием в области моды в России и Восточной Европе.