Неделю моды Mercedes Benz Fashion Week Russia отменили. Она должна была пройти с 16 по 20 марта в Москве. Объявление об этом появилось на официальном сайте мероприятия.

«16–20 марта 2022 мероприятие проходить не будет. Пожалуйста, следите за обновлениями», — говорится в сообщении.

По словам организаторов, решение об отмене было очевидным в свете ситуации в мире, на которую они реагируют соответствующим образом.

Осенью минувшего года участниками Mercedes-Benz Fashion Week Russia стали более 70 дизайнеров. В этом году ожидалось, что на неделю моды приедет много иностранных гостей на фоне ослабления коронавирусных ограничений в Европе, написала «Газета.ru».

Mercedes Benz Fashion Week Russia являлось главным мероприятием в области моды в России и Восточной Европе.