Транспорт 04 января 2023, 20:26 Кроссоверы «Москвич 3» появились в дилерских центрах Autonews: в дилерских центрах появились новые кроссоверы «Москвич 3» РИА «Новости»

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В дилерские центры поступили первые кроссоверы «Москвич 3», сообщило издание Autonews.ru. Пока автосалоны предлагают покупателям машины с бензиновыми двигателями, электрическая версия должна появиться позднее.

В дилерском центре «Петровский. Белая Дача» сообщили, что на кроссоверы уже возможно оформить договор купли-продажи. Но тест-драйв машины пока еще недоступен.

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Производство новой модели запустили 23 ноября. До конца 2022 года планировался выпуск 220 кроссоверов с бензиновым двигателей и 200 электромобилей. На первом этапе продажу и обслуживание автомобилей решили поручить 11 дилерским центрам в Москве.

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Цены на «Москвич 3» объявили в минувшем декабре. Машина в самой простой комплектации обойдется в 1,97 миллиона рублей.

Завод «Москвич» возродили на базе Renault после уход прежнего владельца. Это стало стимулом для возрождения производства автомобилей под всем известным отечественным брендом.