26 декабря 2022, 20:59
Названа стоимость нового электромобиля "Москвич 3е"
Представитель дилера "Петровский" Новосельский: "Москвич 3е" будет стоить от 3,5 млн руб.
Новый городской электромобиль «Москвич 3е» будет стоить не менее 3,5 миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» рассказал директор по маркетингу и ИТ дилера «Петровский» Сергей Новосельский.
Он напомнил, что планируется выпуск двух моделей — привычной бензиновой и электрической. Буква «е» в названии электромодели как раз будет обозначать, что это электромобиль. Разница в цене составит примерно миллион рублей.
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«У нас две версии: базовая бензиновая 1,97 миллиона и электрическая 3,5 миллиона», — сказал он.
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Он добавил, что первая партия новых авто на ДВС «Москвич 3» уже поступила в автосалоны.
Кроссовер будет доступен покупателям в пяти цветах: белом, черном, сером, красном и голубом.
Ранее сообщалось, что электромодель уже сертифицировали. Ее выпуск запланировали на 2025 год. Пока же до конца 2023-го производитель будет налаживать процесс мелкоузловой сборки. Для этого привлекут локальных поставщиков.
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