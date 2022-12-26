Технологии 26 декабря 2022, 20:59 Названа стоимость нового электромобиля "Москвич 3е" Представитель дилера "Петровский" Новосельский: "Москвич 3е" будет стоить от 3,5 млн руб. РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новый городской электромобиль «Москвич 3е» будет стоить не менее 3,5 миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» рассказал директор по маркетингу и ИТ дилера «Петровский» Сергей Новосельский.

Он напомнил, что планируется выпуск двух моделей — привычной бензиновой и электрической. Буква «е» в названии электромодели как раз будет обозначать, что это электромобиль. Разница в цене составит примерно миллион рублей.

Реклама

«У нас две версии: базовая бензиновая 1,97 миллиона и электрическая 3,5 миллиона», — сказал он.

Реклама

Он добавил, что первая партия новых авто на ДВС «Москвич 3» уже поступила в автосалоны.

Кроссовер будет доступен покупателям в пяти цветах: белом, черном, сером, красном и голубом.

Ранее сообщалось, что электромодель уже сертифицировали. Ее выпуск запланировали на 2025 год. Пока же до конца 2023-го производитель будет налаживать процесс мелкоузловой сборки. Для этого привлекут локальных поставщиков.