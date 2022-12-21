Транспорт 21 декабря 2022, 10:55 Самый дешевый кроссовер «Москвич 3» обойдется почти в 2 млн рублей Кроссовер «Москвич 3» поступит в продажу с ценником от 1,97 млн рублей Завод «Москвич» / Telegram

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Возрожденный завод «Москвич» выбрал дилеров для продажи своей первой модели — городского кроссовера. Покупатели смогут выбрать один из пяти цветов и заплатят за «Москвич 3» от 1,97 миллиона рублей, рассказала пресс-служба.

Производство запустили в ноябре, а до конца года с конвейера сойдут около 220 кроссоверов на бензиновом двигателе и 200 электромобилей. На первом этапе продажу и обслуживание машин поручили 11 дилерским центрам в Москве, в следующем году завод выберет представительства в городах-миллионниках.

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Кроссовер «Москвич 3», по словам директора завода Дмитрия Пронина, выпустили в пяти цветах: белом, черном, сером, красном и голубом. Машины в базовой комплектации выставят на продажу по цене от 1,97 миллиона рублей. Автомобиль появится в том числе в парках такси и каршеринга.

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Завод «Москвич» возродили на базе Renault после того, как в мае его российские активы перешли в руки института НАМИ и правительства Москвы. Новые владельцы решили выпускать четыре кроссовера и седан.