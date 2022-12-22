Транспорт 22 декабря 2022, 04:11 Автоэксперт Хайцеэр предрек низкую популярность «Москвича-3», несмотря на маленькую цену

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Новый «Москвич-3» не будет пользоваться особой популярностью, несмотря на то, что стоимость машины ниже рыночной. Таким мнением поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист указал на то, что стоимость автомобиля составит 1,97 миллиона рублей. При этом данный показатель является ниже среднего по рынку. Несмотря на это, машина вряд ли будет пользоваться особой популярностью среди покупателей. Причина заключается в низкой покупательной способности россиян на данный момент.

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«Цена совершенно обычная, но, боюсь, очереди не выстроятся, — хотя автомобилей не так много, потребность в них еще меньше: люди не готовы тратить деньги», — отметил Хайцеэр.

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