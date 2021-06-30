ГИБДД предложила запретить таксистам со стажем менее трех лет пользоваться агрегаторами

В Госавтоинспекции предложили запретить давать доступ к агрегаторам такси водителям со стажем менее трех лет и с иностранными правами. Транспорт также планируют оснастить программой, которая не давала бы водителям работать больше допустимого времени.

С предложением выступил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в интервью газете «Аргументы и факты».

«Доступ к услугам агрегатора необходимо предоставлять исключительно тем водителям, чей стаж не менее трех лет, а также имеющим рос­сийское водительское удостоверение или водительское удостоверение соответствующей категории гражданина другого государства, в котором русский язык закреплен в качестве государственного», — сказал он.

Для сокращения количества аварий с такси Черников предложил оснастить автомобили программой, которая бы не давала работать более допустимого времени пребывания за рулем в соответствии с Трудовым кодексом и нормами труда для водителей. По его словам, сервис должен перестать передавать таксисту заказы, если он выработал норму.

Черников отметил, что в России создают информационную платформу «Безопасность дорожного движения», с помощью которой представители агрегаторов такси могут видеть информацию о водителе, о его правонарушениях.