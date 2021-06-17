Иностранцев не пустят за руль такси в Москве. Но замену им найти не так просто

Москва запретит агрегаторам такси принимать на работу водителей с иностранными правами. Транспортным компаниям грозят прокуратурой, если нарушения они не устранят. Кто теперь будет возить жителей столицы, разбирался «360».

В московском Дептрансе заметили, что за рулем такси должен находится профессионал с соответствующим опытом. С начала года Московская административная дорожная инспекция выявила свыше 1,7 тысячи случаев, когда иностранцы водительского стажа получали заказы от крупных сервисов.

Замены иностранцам нет

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт и автообозреватель Игорь Моржаретто в беседе с «360» заметил, что ограничение ни к чему не приведет. Следует ждать его отмены.

«В принципе, идея хорошая, и говорят об этом уже лет 10 точно. Потому что было много аварий с участием граждан, например, из стран СНГ, с очень печальными последствиями», — заметил Моржаретто.

По словам автоэксперта, запретить сажать в такси иностранцев действительно можно. Только заменить этих людей особенно некем — россияне идут в таксисты не очень охотно. Еще один вопрос заключается в отсутствии противоречий такого решения с государственными соглашениями, договором о создании Таможенного союза и другими принятыми на высшем уровне законами.

Иностранцам нельзя работать без российских прав. Но и получить документ приезжие не в состоянии: существующий порядок вынудит их сначала отучиться несколько месяцев в автошколе, заплатив за процесс порядка 60-70 тысяч рублей, а потом еще сдать все экзамены.

Вы представляете, например, киргиза, который приезжает в Россию на заработки и прежде <…> учится в автошколе, ничего не зарабатывает? На какие деньги он живет, где? Надо трезво исходить из реалий. Цель ставится благая, но выполнить ее нельзя Игорь Моржаретто автоэксперт.

Моржаретто подчеркнул, что в опубликованном постановлении никаких разделений нет — упомянуты все иностранцы. В столичных такси, добавил он, в основном работают выходцы из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана или россияне из других регионов.

«Безусловно, надо заниматься такси. Проблему надо решать. Никому не нравится, когда в такси сидит человек, не знающий ни города, ни слова по-русски. И непонятно, где он права купил», — заметил автообозреватель.

Простой выход

Введение запрета он назвал самым простым выходом, который, в свою очередь, может спровоцировать рост цен на услуги таксомоторных перевозок. Чтобы разрешить ситуацию менее кардинальными мерами, необходимо договариваться с другими странами.

«Вся же проблема, что мы не доверяем правам, выданным в других странах. Может, можно было бы организовать систему обмена данных между МВД России и иностранными ведомствами, чтобы понимать — права действительно выданы, или их вообще нет», — предложил Моржаретто.

Он также выступил за организацию системы, которая бы позволила приезжим пересдавать экзамены на получение водительского удостоверения «на нормальных условиях без предварительного обучения».

«Сдает — даем ему права российские. Не может — пусть идет учится. <…> Если сейчас всех гнать на обучение, даже с 30 годами водительского стажа, это достаточно унизительно и дорого», — заключил эксперт.

Закон, запретивший водителям такси, автобусов, маршруток и грузовиков работать с иностранными правами, вступил в силу в 2017 году. Исключение сделали для жителей Киргизии и государств, где русский язык используется как официальный. К ним в том числе относятся Белоруссия.