Таксист без прав устроил смертельную аварию в Москве

В Москве таксист без водительских прав врезался в КамАЗ. В результате ДТП погибла пассажирка такси, а ее трехлетний ребенок был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве.

Авария произошла 27 июня, в 00:05, на 25-м километре Киевского шоссе. По данным МВД, у водителя такси не было ни водительских прав, ни свидетельства о регистрации автомобиля, ни разрешения на осуществление деятельности перевозки пассажиров и багажа.

В полиции сообщили, что таксист ехал по второй полосе движения и не соблюдал дистанцию. В результате он столкнулся с грузовым автомобилем, который ехал в попутном направлении.

Во время аварии женщина сидела на переднем пассажирском кресле, а ее ребенок был на заднем сидении в детском кресле. Он был пристегнут. Его госпитализировали в бессознательном состоянии с сочетанной закрытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа, ушибом головного мозга тяжелой степени, травмой груди. Мама погибла.

В МВД завели уголовное дело по части 3 статьи 264 уголовного кодекса.

Ранее восемь подростков были госпитализированы после ДТП в Володарском районе Астраханской области. Все они находились в одной машине.