Техосмотр для таксистов и дальнобойщиков оставили обязательным

Прохождение техосмотра в России останется обязательным для автомобилей, участвующих в перевозочной деятельности. Об этом начальник главка МВД по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников сообщил сайту «Аргументы и факты».

Техосмотр останется обязательным для грузовиков, такси, автобусов, а также автомобилей предприятий и организаций. По закону в этой процедуре предусмотрено участие сотрудников ГИБДД. Черников подчеркнул, что это важно, поскольку техническая неисправность зачастую становится причиной ДТП при пассажирских или грузовых перевозках.

Для личных легковых автомобилей процедуру техосмотра предлагается сделать не обязательной, а добровольной. МВД подготовило предложения в правительство по внесению поправок в законы «О безопасности дорожного движения» и «О техническом осмотре».

«Мы считаем, что ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего автомобиля и потому должны проходить ТО добровольно», — пояснил Черников.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, который отменяет обязательное прохождение ТО для получения полиса ОСАГО.