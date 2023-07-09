Транспорт 09 июля 2023, 13:58 Движение по Крымскому мосту возобновили Министр Лукашенко: на Крымском мосту возобновили движение после сообщения о сбитой ракете РИА «Новости»

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На Крымском мосту возобновили движение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Движение по Крымскому мосту возобновлено!» — написал глава ведомства.

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Официальной информации о прекращении движения по мосту не было. По данным Telegram-канала Mash, движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили в обе стороны.

Мера в публикации объяснили попыткой украинских боевиков атаковать часть сооружения в районе Керчи.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что над Крымом сбили крылатую ракету. Не уточнив подробности инцидента, он обратил внимание, что повреждений на земле и пострадавших среди жителей нет. Аксенов призвал местных жителей и туристов соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

С утра 9 июля на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края выстроилась пробка из более чем 500 автомобилей.