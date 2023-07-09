Важное 09 июля 2023, 12:57 Движение по Крымскому мосту приостановили — Mash Mash: движение по Крымскому посту приостановили в обе стороны РИА «Новости»

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Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили в обе стороны. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, мера связана с попыткой украинских боевиков атаковать часть моста в районе Керчи.

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Официальные представители властей региона эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

Ранее в воскресенье ВСУ атаковали Крым крылатой ракетой, ее сбила система противовоздушной обороны.

Глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что жертв и пострадавших в результате ЧП не было. Также он попросил жителей и гостей республики доверять только проверенным источникам информации и сохранять спокойствие.

Утром 9 июля стало известно, что на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края вновь скопилась пробка, в которой встали более 500 автомобилей. Со стороны Керчи проезд никак не затруднен.