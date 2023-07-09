Важное 09 июля 2023, 12:22 Крылатую ракету сбили над Крымом Глава Крыма Аксенов сообщил о сбитой средствами ПВО крылатой ракете около Керчи Telegram

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Средства противовоздушной обороны сбили над Керчью крылатую ракету. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что повреждений на земле и пострадавших среди жителей нет.

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«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации» — призвал Аксенов.

Очевидцы распространили в Telegram и социальных сетях снимок со следами работы систем противовоздушной обороны в небе.

В первой половине июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над полуостровом сбили две баллистические ракеты, выпущенные с территории Украины. Он уточнил, что запуск провели с оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».

Аксенов подчеркнул, что атаку отбили средства противовоздушной обороны. В результате происшествия никто не пострадал. Какая ракета использовалась в ходе последнего обстрела, глава Крыма не уточнил.