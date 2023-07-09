Транспорт 09 июля 2023, 10:05 Более 500 автомобилей попали в пробку перед Крымским мостом со стороны Кубани Власти Крыма: пробка из 520 машин образовалась перед Крымским мостом со стороны Тамани РИА «Новости»

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Огромная пробка вновь образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал, информирующий о дорожной обстановке на автоподходах к полуострову.

«По состоянию на 09:00 очередь со стороны Тамани составляет 520 автомобилей. Время ожидания проезда может превысить два часа. Затруднений со стороны Керчи нет», — говорится в сообщении.

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Днем ранее, 8 июля, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края вновь начал скапливаться транспорт, в пробку встали более 300 машин.

Многокилометровые заторы на въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться с 1 июля из-за тщательного досмотра туристов, а также начала высокого летнего сезона в условиях отсутствия авиасообщения с республикой.

Ситуацию с пробками на встрече с членами правительства обсуждал президент Владимир Путин. Он предложил разрешить ситуацию с дорожными заторами путем более активного использования паромных переправ.