Происшествия 22 марта 2024, 22:38 Пожар охватил весь фасад Crocus Сity Hall Огонь распространился на весь фасад Crocus Сity Hall

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Пожар распространился на весь фасад здания Crocus Сity Hall в Красногорске. Кадры с места ЧП появились в распоряжении «360».

Остекление концертного зала выбило силой пламени. Слышны хлопки и взрывы при разрушении конструкций от огня.

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По данным МЧС по Московской области, для тушения пожара действовали два вертолета.

Стрельба в Crocus City Hall началась 22 марта. Неизвестные открыли огонь на концерте группы «Пикник». В ФСБ сообщили, что жертвами теракта стали 40 человек, около 100 получили ранения.