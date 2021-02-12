Автомобилистам дали советы в связи с сильным снегопадом

Автолюбители должны соблюдать меры предосторожности во время снегопада. Например, проверить наличие щеток. А лучше вообще остаться дома. Советы дал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр, сообщил сайт RT.

Первое правило для водителей — желательно не выезжать на дорогу и остаться дома при возможности.

«К этим рекомендациям всегда стоит прислушаться», — призвал вице-президент.

Кроме того, необходимо медленно разогреть двигатель в движении. Особенно это важно, если на улице не только снегопад, но еще и мороз. При движении в потоке обязательно нужно соблюдать дистанцию.

Хайцеэр напомнил, что надо не забыть проверить щетки, которые должны находиться в исправном состоянии. Помимо этого, перед поездкой стоит обратить внимание на то, залита ли незамерзающая жидкость. Это нужно, так как снег постоянно засыпает стекла даже в движении.

Также нужно проверить все электрические части авто, отогревающие стекла, а также зеркала заднего вида и заднее стекло.

Если водитель в одиночку отправляется далеко в такую погоду, в машину нужно сложить теплые вещи, керогаз, запас еды и термос.