Очистку железнодорожных платформ от снега усилили в столице и Подмосковье

Еще больше человек задействовали в очистке от снега железнодорожных станций столицы и Подмосковья. От Центральной пригородной пассажирской компании на борьбу с непогодой вышли более 1,7 тысячи уборщиков.

В ЦППК усилили уборку на железнодорожных платформах из-за рекордных снегопадов. В компании увеличили штат рабочих до 1738 человек.

Они очищают все арендуемые ЦППК остановочные пункты, а это более двух тысяч станций. Специалисты работают круглосуточно, убираясь не только на платформах, но и сходах с них.

Уборка идет на границах МЦД, станциях столицы и Московской области. Вместе с тем в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании добавили, что дорожки обрабатывают ото льда.

В ночь на 12 февраля в московский регион пришел рекордный снегопад. Непогода продлится до воскресенья. Выпадет до 80% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50 сантиметров.

Ранее подмосковных водителей призвали на время отказаться от дальних поездок на машине.