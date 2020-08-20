«Было бы актуально 10-20 лет назад»: отмену транспортного налога назвали устаревшей идеей

Транспортный налог захотели отменить в России и ввести компенсацию за счет топливных акцизов. Но такая инициатива стала уже неактуальной, заявил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Идея отменить транспортный налог была бы актуальна 10-20 лет назад, но на текущий момент она уже устарела, к сожалению. Причина очень простая: у нас происходит активное внедрение газомоторного топлива — так называемого сжиженного газа — и появляются электромобили», — пояснил «360» Шкуматов.

Он добавил, что в ближайшие несколько лет эксперты ожидают увидеть резкий рост продаж газобаллонного оборудования и электрических автомобилей. При этом встанет вопрос о том, кто будет содержать российские дороги, если нет денег. А дороги необходимо постоянно ремонтировать и поддерживать в нормативном состоянии.

«Общие затраты на развитие и содержание дорожной сети в нашей стране, а это порядка миллиона километров дорог, приближаются к сумме два триллиона рублей. Большая часть этой суммы формируется из акцизов, которые выплачивают автомобилисты при покупке бензина или дизеля», — отметил специалист.

Шкуматов подчеркнул, что не стоит забывать про транспортный налог. Он не идет на содержание дорог, но должен был направляться именно на эти цели.

«Как будет происходить налогообложение электрических автомобилей или автомобилей, которые заправляются газом, пока не понятно. Но, скорее всего, на первом этапе это будет сделано через транспортный налог. По сути, выпадающий акциз просто будет внесен в ежегодный платеж», — объяснил координатор движения «Синие ведерки».

По его словам, транспортный налог уже никогда не отменят, но он действительно нуждается в реформе и актуализации.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы рассмотрят закон об отмене транспортного налога. При этом они хотят предложить компенсировать выпадающие доходы с помощью топливных акцизов.