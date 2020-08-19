Стритрейсерам в России дадут шанс? Почему легализация гонок сделает улицы безопаснее

Депутат Дмитрий Свищев предложил легализовать стритрейсинг и создать доступные площадки с определенными правилами. Опрошенные «360» парламентарии, автолюбители и гонщики инициативу одобрили. Они считают, что экстремалы носятся по улицам, создавая угрозу, оттого что больше просто негде.

Явление стритрейсинга в России — это сложившаяся субкультура со своими участниками и зрителями, пояснил «360» член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Несмотря на то, что многие его не одобряют, с его популярностью придется смириться. Поэтому нужно соблюсти как интересы горожан, так и любителей экстрима. Чтобы сделать это, необходимо легализовать стритрейсинг, превратив его в одну из дисциплин автоспорта.

«А спортсменам необходимы стадионы, регламенты, разрешения. Поэтому мы должны двигаться в этом направлении. Единственное, это же модное, современное движение. А все современное не очень любит укладываться в рамки, устои, правила и так далее. Но если стритрейсеры хотят получить возможность легально заниматься спортом, надо выходить на более законные позиции», — пояснил Свищев.

Сейчас гонщики представляют опасность не только для себя, но и для окружающих. Машина может потерять управление, вылететь на обочину. А если создать экстремалам условия, есть шанс, что на улицах станет спокойнее.

Накал актуальности

В 2017 году депутат Анатолий Выборный уже выступал с похожим предложением. Его инициативу по созданию легальных трасс для стритрейсинга поддержал даже начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников. Но реализовать идею не удалось, хотя вопрос уже был крайне актуальным.

«Молодым людям нужно давать возможность реализовать себя, выразить себя. Это большое и хорошее дело. При создании благоприятных условий мы можем надеяться на появление будущих чемпионов не только России, но и мира», — подчеркнул парламентарий.

Сейчас ситуация стала еще более актуальной. В стране наводят порядок на дорогах, ограничивают скорость, делают езду безопаснее, повышают культуру вождения. Поэтому обязательно, считает депутат, должны появляться специализированные площадки, где можно будет покататься, «сбросить напряжение» без рисков для самих гонщиков и окружающих их людей.

«Крестный отец» уличных гонок

Проблема легализации стритрейсинга кроется в том, что каждый раз власти пытаются договориться «не с теми людьми», заявил «360» видеоблогер и стритрейсер Эрик Давидыч, который считается «крестным отцом» российских уличных гонок.

«Ни разу ничего не получалось в Москве по причине того, что власти разговаривали и пытались договориться не с теми людьми, которые к этой теме относятся. Я уже 20 лет говорю властям, что я единственный человек, который при взаимодействии с вами может убрать гонки с дорог. Если такие инициативы появляются, я всегда за и готов к диалогу и решению этой проблемы», — подчеркнул Давидыч.

По его мнению, Свищев, поднявший эту тему, — человек, который заботится о безопасности граждан на дорогах и думает о людях. Стритрейсеры, по словам блогера, с удовольствием побеседуют с парламентарием и предложат свои варианты разрешения проблемы.

«Это культура, ее не убить. Ее нужно просто оптимизировать. Из этих уличных гонщиков потом выйдут отличные инспектора полиции, которые будут работать по вопросам безопасности дорожного движения. Будет много гонщиков от России, этим вопросом заинтересуется молодежь и не будет употреблять наркотики или алкоголь. Многие найдут себе работу. Это же класс», — заключил Давидыч.

Золотая середина

Стритрейсинг популярен не потому, что водителям нравится гонять именно по улицам, а потому, что заезды на полигонах крайне дороги — минимум тысяча рублей за минуту, пояснил «360» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Позволить себе такое развлечение могут не все.

«Можно бороться, сажать, конфисковывать, но само явление не уйдет. Его нужно институционализировать. Сделать спортивную еду на полигонах более доступной. Для этого они должны, во-первых, появиться. И не должно быть такого, что человек из Москвы, который хочет погонять, должен ехать, допустим, в Вологду», — добавил Шкуматов.

Услышав про стритрейсеров, многие вспоминают скандальную историю Мары Багдасарян, которую бессрочно лишили прав из-за гонок «лихачей на Gelandewagen», бесчисленных нарушений ПДД и такой же многократной неуплаты дорожных штрафов. На самом деле такие автобеспредельщики в среде стритрейсеров «не котируются».

Большинство уличных гонщиков, уточнил Шкуматов, — обыкновенные люди, которые хотят получить удовольствие от быстрой езды и соревнований. Со схожей проблемой — отсутствием доступных площадок — сталкиваются дрифтеры, вынужденные нелегально оттачивать мастерство на парковках торговых центров.

Этого можно избежать, если в стране появятся массовые, дешевые и доступные площадки для гонщиков-любителей. Но пока водителям приходится выбирать между дорогими трассами, достойными «Формулы-1», и перекрытием улиц. Нужно создавать золотую середину.

«Есть путь отрицания явления, а есть путь создания инфраструктуры под существующее явление. Сейчас у нас побеждает второй путь. Оттого все уходит в подполье. Все уже знают, сколько гаишники едут, если дорогу перекрыть. Перекрывают, делают пару заездов и быстро сматываются. Никто не поймает, если это не федеральная трасса», — рассказал Шкуматов.