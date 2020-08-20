«Отмена будет большим благом»: транспортный налог в России назвали изжившим себя

Отмена транспортного налога — это хорошая инициатива. Автомобилисты и без того платят достаточно много денег в казну при покупке и эксплуатации машины. Таким мнением с «360» поделился автомобильный журналист Петр Баканов.

В частности, он напомнил об акцизе, который составляет немалую часть стоимости топлива, а также утилизационный сбор, который владельцы старых машин выплачивают, но при этом по факту машину на переработку никто не забирает.

«В текущей ситуации отмена транспортного налога будет большим благом. Но сразу встает вопрос, не будет ли это очередным сыром в мышеловке, что отменяем транспортный налог, зато вводим что-нибудь другое и повышаем цены по другим критериям», — предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что транспортный налог на сегодня себя уже изжил, а методы, по которым он вычислялся, до сих пор вызывают много вопросов.

«У нас все это привязано к мощности. Это вообще полный бред. Потому что в реальности, как влияет на какие-то затраты, которые несет государство или дорожные службы, то, что у меня мощный автомобиль? Никак», — заявил Петр Баканов.

Он пояснил, что разумнее было бы привязать налог к массе транспортного средства, потому что тяжелая машина сильнее продавливает асфальт. Эксперт отметил, что в Европе транспортный налог рассчитывается в зависимости от того, сколько углекислого газа машина выбрасывает на каждый километр дороги.

Законопроект об отмене транспортного налога внес на рассмотрение в Госдуму представитель фракции «Единая Россия» Андрей Барышев. В пояснительной записке автор уточнил, что после отмены налога компенсировать затраты можно за счет топливных акцизов. Таким образом, расходы на строительство и ремонт дорог будут для всех водителей одинаковыми. Транспортный налог сегодня рассчитывается от мощности двигателя. Владельцы автомобилей с мощными моторами платят по повышенной ставке.