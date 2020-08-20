Депутаты рассмотрят закон об отмене транспортного налога с 2021 года

В тексте пояснительной записки говорится, что компенсировать выпадающие доходы после отмены налога будут за счет топливных акцизов. По словам автора документа, это приведет к справедливому распределению покрытия расходов на российские дороги.

«Президент Российской Федерации и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо», — заявил автор инициативы.

Кроме того, это станет большой мерой поддержки россиян на время распространения коронавируса.

Транспортный налог рассчитывается по мощности автомобильного двигателя. На машины с мощными моторами действует повышенная ставка.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с предложением освободить от транспортного налога владельцев автомобилей, которые не пользовались ими шесть месяцев или более. В частности, он предложил в таких случаях сдавать машины в безвозмездное хранение в ГИБДД.