facebook_pixel
    20 августа 2020, 12:44

    Депутаты рассмотрят закон об отмене транспортного налога с 2021 года

    Анатолий Минкин

    Депутаты Госдумы рассмотрят закон об отмене транспортного налога. Автором документа стал представитель фракции «Единая Россия» Андрей Барышев. Проект закона опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.
    Депутаты рассмотрят закон об отмене транспортного налога с 2021 года

    В тексте пояснительной записки говорится, что компенсировать выпадающие доходы после отмены налога будут за счет топливных акцизов. По словам автора документа, это приведет к справедливому распределению покрытия расходов на российские дороги.

    «Президент Российской Федерации и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо», — заявил автор инициативы.

    Кроме того, это станет большой мерой поддержки россиян на время распространения коронавируса.

    Транспортный налог рассчитывается по мощности автомобильного двигателя. На машины с мощными моторами действует повышенная ставка.

    Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с предложением освободить от транспортного налога владельцев автомобилей, которые не пользовались ими шесть месяцев или более. В частности, он предложил в таких случаях сдавать машины в безвозмездное хранение в ГИБДД.

    Новости SMI.FM