Более 30 рейсов отменили или задержали в Москве

По данным на 09:30 по московскому времени, в аэропорте Внуково задержано семь рейсов, в Домодедово — 10, а в Шереметьево — 11 и три отменено. По данным Гидрометцентра, утром в воскресенье в городе идет небольшой снег, наблюдается гололедица. В течение дня ожидается от -2 до 0 градусов.

Вчера в аэропортах тоже были задержки рейсов. Больше всего — в Домодедово. В субботу причиной стал снегопад, который обрушился на город. Проблемы с рейсами были и в пятницу. Утром было отменено восемь рейсов. Однако самое большое количество задержек и отмен произошло в последний день уходящего года.

31 декабря пассажиры сидели в переполненных залах, потому что у 150 рейсов во всех трех аэропортах возникли проблемы. Тогда всему виной стал ледяной дождь, из-за которого на взлетной полосе образовалась наледь. В частности, руководство Домодедово создало оперштаб, чтобы нивелировать последствия погодных условий, обеспечить безопасность и регулярность вылетов.