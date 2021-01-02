Более 30 рейсов задержали в Москве из-за снегопада

В частности, в аэропорту Внуково задержано 10 рейсов, в Домодедово — 13 и два отменено, в Шереметьево задержано восемь рейсов. Но, несмотря на погодные условия, на дорогах заторов нет. По данным «Яндекс.Пробки», дороги почти полностью свободны.

Вчера в московском регионе было задержано 14 рейсов, восемь — отменено. Самое большое количество задержек произошло в аэропорту Домодедово.

В четверг, 31 декабря, в Домодедово, Внуково и Шереметьево проблемы возникли у 150 рейсов. В частности, в Домодедово всему виной стал ледяной дождь, из-за которого на взлетной полосе образовалась наледь. Руководство даже создало оперштаб, чтобы нивелировать последствия погодных условий, обеспечить безопасность и регулярность вылетов. Тем не менее Транспортная прокуратура начала проверку причин, по которым были отмены. Также будет дана оценка исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства.