Ледяной дождь заморозил аэропорты. Рейсы задерживали и отменяли на несколько часов

Во всех московских аэропортах произошел коллапс из-за заледеневших взлетно-посадочных полос. В общей сложности отменили или задержали более 170 рейсов. Но сейчас ситуация постепенно меняется к лучшему.

В московских аэропортах утром 31 декабря произошел коллапс. Из-за непогоды замерзли взлетно-посадочные полосы (ВПП), поэтому многие рейсы пришлось отменять или переносить.

Домодедово

В Домодедово задержали 90 рейсов и отменили всего два, говорится на сайте «Яндекс. Расписания». Пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов сказал «360», что полеты были ограничены с 06:35 до 07:45.

Это было вызвано тем, что из-за тяжелых метеоусловий на поверхности ВПП образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления — показателя, который характеризует возможность безопасного выполнения взлетно-посадочных операций Александр Власов.

Сотрудникам Домодедово потребовалось увеличить количество и частоту обработки ВПП реагентами и ее чистку. В связи с этим произошли изменения в графике вылета и прилета рейсов.

Судя по роликам в интернете, из-за задержек и отмены рейсов в аэропорту скопилось много людей.

«В Домодедово все рейсы задерживаются от 30 минут до четырех часов. Скопились огромные толпы немного грустных и немного уставших людей, что даже как-то удивительно, ведь сегодня 31 декабря. Нам сначала перенесли на полчаса вылет, теперь на час», — сказала одна пассажирка, отметив, что в зоне ожидания и кафе не хватало мест для людей и они сидели на ступеньках.

Источник фото: сайт аэропорта Домодедово

В Домодедово полеты возобновились в 13:20. Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления.

С 08:45 до 14:00 из аэропорта вылетели 52 рейса. Еще 43 рейса ожидают вылета. Всего до конца дня аэропорт обслужит 217 вылетающих рейсов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта.

Шереметьево

Больше всего отмененных рейсов было в Шереметьево — 56. Задержали всего шесть. Например, самолет в Воронеж должен был отправиться в 08:35, но его задержали до 14:32.

Еще один рейс, но уже в Оренбург, должен был вылететь 07:05, а поднялся в воздух только в 09:46.

По словам пассажиров, некоторые ждали своих самолетов по пять часов.

На запрос «360» по поводу причин задержек и ситуации к вечеру в Шереметьево не ответили.

Во Внуково задержали всего 15 рейсов, а отменили только два. На запрос «360» во Внуково не ответили.

Прокуратура начала проверку в связи с отменой авиарейсов во всех московских аэропортах, сообщил РБК со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

«В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход проверки контролируется», — сказали в ведомстве.

Большинство рейсов в аэропортах Москвы возобновили. Есть редкие задержки во Внуково и Шереметьево. Пока больше всего отложенных вылетов только во Внуково. Например, с 16:00, судя по «Яндекс.Расписанию», пять рейсов задержали. С 17:20, по данным сервиса, нет почти ни одной задержки.