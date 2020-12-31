Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе

После задержек и отмен рейсов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы столичный аэропорт Домодедово заработал в штатном режиме. В Шереметьево и Внуково еще есть задержанные и отмененные рейсы.

О возобновлении работы Домодедово «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«На 21:00 31 декабря аэропорт обслужил 187 вылетающих рейсов. До конца дня вылетят ещё 26 рейсов. Аэропорт работает в штатном режиме», — сказали в пресс-службе. Там также извинились перед пассажирами, которые не смогли 31 декабря вылететь из-за задержек рейсов.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в канун Нового года в московских аэропортах все еще отменено и задержано около сотни рейсов.

По состоянию на 21:48 мск в Домодедово задержали 40 вылетов.

В Шереметьево — отменено 48 рейсов и задержан один вылет.

Во Внуково — задержали четыре рейса и два отменили.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в аэропортах Москвы были отменены почти 150 рейсов.