BlaBlaCar приостановит работу в России

Французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar решил приостановить работу не только в Москве, но и во всех остальных регионах России.

«В связи с распространением пандемии COVID-19 в России и в мире BlaBlaCar решила предпринять очередные упреждающие меры. В ночь с 29 на 30 марта компания приостановит работу платформы на территории всей России до дальнейшего уведомления», — сказали ТАСС в компании.

До этого сервис объявил о приостановке работу приложения в Москве. Об этом просили сами столичные власти, ведь в машине нельзя проверить водителя, что небезопасно с точки зрения распространения коронавируса.

В других странах BlaBlaCar пока что работает, но генеральный директор компании Николас Брюссон сам призвал клиентов не пользоваться приложением. По его словам, сейчас не время для путешествий. Но приложение он решил сохранить на случай, если кому-то понадобится машина для экстренной ситуации, например медикам или торговцам продуктами.

BlaBlaCar работает в 22 странах мира. В России им пользуются более 25 миллионов человек.

В России, по последним данным, 1036 случаев заражения коронавирусом.