BlaBlaCar перестал работать в Москве из-за коронавируса

Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar с 29 марта перестанет работать в Москве. Об этом ради безопасности в условиях коронавируса просили сами столичные власти.

«Следуя требованиям руководства Москвы, в ночь с воскресенья на понедельник мы приостановим работу сервиса в столице», — цитирует Газета.ru заявление компании.

В BlaBlaCar добавили, что готовы приостановить работу и в других регионах, если власти предъявят такое требование.

Московские власти призвали сервис приостановить работу в столице, поскольку у приложения нет возможности контролировать здоровье водителей, а значит есть риск распространения коронавируса. В BlaBlaCar этой просьбе последовали, а в остальных регионах ограничили количество пассажиров до одного.

Генеральный директор BlaBlaCar Николас Брюссон призвал пользователей в принципе отказаться от приложения, пока в мире бушует коронавирус. По его словам, сейчас не время для путешествий. Остановить работу приложения в принципе они не могут, чтобы те, кому действительно нужно экстренно куда-то доехать, смогли это сделать через BlaBlaCar.

BlaBlaCar работает в 22 странах мира. В России им пользуются более 25 миллионов человек.