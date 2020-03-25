Blablacar попросил своих клиентов не пользоваться сервисом в коронавирус

Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar посоветовал своим же пользователям отказаться от поездок из-за распространения коронавируса. Генеральный директор компании объяснил это просто — «сейчас не время для путешествий».

Генеральный директор французского сервиса Николас Брюссон объявил о важности следования государственным предписаниям и социального дистанцирования. Об этом говорится в его письме, которое есть у РБК.

«Использование платформы BlaBlaCar допустимо только в исключительных случаях, когда это действительно необходимо», — отметил Брюссон.

Брюссон добавил, что сервис продолжит работать, чтобы в случаях, когда это действительно необходимо, им можно было воспользоваться. Среди этих случаев он перечислил поездки медиков или сотрудников продуктовых магазинов.

BlaBlaCar работает в 22 странах мира. В России им пользуются больше 25 миллионов человек.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря, с января вирус проник в другие страны. Сейчас по всему миру больше 436 тысяч случаев, причем Европа — наиболее пострадавший регион. Во Франции коронавирус подхватили больше 22 тысяч человек, погибших — 1,1 тысячи.